’Pigro’ di Ivan Graziani Un brano cult da riscoprire

(Di martedì 2 luglio 2024) Tu sai citare i classici a memoria, Ma non distingui il ramo da una foglia. Il ramo da una foglia. Pigro! “Una mente fertile” dici “ è alla base” Ma la tua scienza ha creato l’ignoranza. Ha creato l’ignoranza. Pigro! E poi le parolacce che ti lasci scappare. Che servono a condire il tuo discorso d’autore. Come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero, è vero non si può migliorare. Col tuo schifo d’educazione col tuo schifo di educazione. Pigro! La capra per il latte, la donna per le voglie. Ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie? Il sesto album di, uscito per la Numero Uno nel 1978, si chiama proprioed è un concept album che declina la pigrizia, l’indolenza, in varie direzioni. Il risultato sono canzoni dedicate a perdenti che si credono nel giusto o fanno finta di esserlo chiudendo volentieri gli occhi rispetto alla loro vera indole.