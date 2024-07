Pierina Paganelli lite tra la nuora della vittima e la moglie dell’indagato nel palazzo del delitto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Unacon tanto di contatto fisico tre le due ex amiche e vicine di casa Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci è andata in scena oggi neldeldi. Lasarebbe stata apostrofata in malo modo e poi affrontata fisicamente dalladell'unico indagato, Louis Dassilva, davanti al vano ascensore. L'episodio rischia di avvelenare ancora di più il clima dopo le scritte contro Manuela nel