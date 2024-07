Picchia con calci e pugni il suo cane incinta poi lo getta in un cassonetto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha preso ailPitbull, una femmina, che era con lui. Poi, dopo averlata, l’hata neldei rifiuti all’altezza di via Sabelli. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti di San Lorenzo. Sul posto si sono così fiondati gli agenti del distretto di San Lorenzo, supportati dai colleghi di Sant’Ippolito, che hanno salvato il. Quando si sono avvicinati hanno trovato la cagnolina visibilmente impaurita e i passanti che, poco prima, avevano assistito alla scena. Dopo una breve ricerca gli agenti hanno intercettato in poco tempo il proprietario, un senza fissa dimora poi denunciato, e messo così al sicuro la piccola cagnolina in seguito affidata al ricovero per cani La Muratella. L’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti su animali.