Parigi2024 | Scherma Sciabola Gallo farà anche gara individuale

(Di martedì 2 luglio 2024) Pietro Torre sarà invece in pedana nel Team Event a Cinque Cerchi. ROMA - Lotore Michele, neo campione europeo e già inserito in convocazione per la prova a squadre, disputeràladimaschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Pietro Torre sarà invece in .