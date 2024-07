Palpeggia in tramvia una ragazzina di 13 anni e finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) SCANDICCI –inunadi 13in. Un uomo di origine nordafricana è stato per questo arrestato dai carabinieri di Scandicci. I militari sono intervenuti alla fermata Resistenza della località in provincia di Firenze dopo la denuncia della, che ha testimoniato come poco prima, mentre era a bordo della vettura, il passeggero seduto al suo fianco aveva tentato un approccio e, sebbene respinto, aveva insistito nell’intento,ndola più volte. A quel punto la ragazza ha deciso di scendere alla fermata ed è stata seguita dall’uomo che, respinto per l’ennesima volta, ha desistito. I carabinieri hanno cercato l’uomo sulla base delle descrizioni e, dopo aver appreso che aveva importunato anche altre donne, sono riusciti a trovarlo ed a condurlo in caserma.