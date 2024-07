Palio di Siena rinviato per pioggia si corre mercoledì 3 luglio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 2 luglio 2024) Nientedioggi 2: la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, che era in programma stasera, non sia causa dellaed è stata rinviata a domani,, con inizio alle ore 19.00. Ad annunciare il rinvio è stata la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico, in piazza del Campo.