Palio di Siena la diretta | il grande giorno della carriera del 2 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 22024 – È il. Tutto pronto in piazza del Campo per il. Perquellodel 2è uno dei momenti più attesi dell’anno, se non il momento più atteso dell’anno. Come ogni anno migliaia di persone in piazza per assistere alla. Tanti i vip e gli ospiti presenti. Ecco ladeldel 2: .