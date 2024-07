Paderno stroncato da malore per strada a Palazzolo | morto un 68enne

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 2 luglio 2024) È finita in tragedia una camminata per: unper un. Inutili i tentativi di rianimazione.per uninEra partito da Calderara con un paio di amici per una passeggiata approfittando della bella giornata e delle temperature non ancora torride. Il gruppo si è .