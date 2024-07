Orbán a Kiev | Accelerare il processo per la tregua Zelensky | Serve una pace giusta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina per facilitare i colloqui didopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyrnel Paese devastato dalla guerra. «Ho chiesto al presidente di considerare se un rapido cessate il fuoco potrebbei colloqui di», ha dichiarato il leader ungherese in una conferenza stampa accanto.