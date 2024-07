Ora i tappi che non si staccano dalle bottiglie diventano obbligatori | perché è una legge che ha senso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Dal 3 luglio scatta l'obbligo in tutta l'Unione europea di venderedi plastica con il tappo attaccato. L'obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifuti di plastica dispersi nell'ambiente. Nelle scorse settimane la Commissione Europea aveva aperto una procedura di infrazione proprio contro l'Italia per non aver ancora applicato a pieno la direttiva. .