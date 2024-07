Opposizioni sul palco dell’Anpi l’appello di Schlein | Unità per battere le destre peggiori d’Europa Diamo alternativa solida agli elettori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La manifestazione unitaria del 18 giugno “tra le tante fatte in giro per l’Italia, è stata la più emozionante”, lì “abbiamo visto sventolare le bandiere per costruire l’perlein Europa”. Così Ellydaldella festadi Bologna dove è salita insieme con gli altri leader dell’opposizione, invitati dal presidente Gianfranco Parulo. La segretaria del Partito Democratico ha ricordato anche la propria contrarietà alla riforma sul premierato, sottolineando che questo Paese “sull’uomo solo al comando purtroppo ha già dato, e noi non ci stiamo a tornare indietro”. Quindiha lanciato un appello ai colleghi leader delle forze politiche di opposizione: “La destra è andata al governo perché ha vinto le elezioni in quadro di divisioni.