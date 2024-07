Operaio muore schiacciato da macchinario in cantiere a Meina

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro a, nel novarese. Dalle prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, undi 56 anni sarebbe mortoda unmentre stava lavorando in unferroviario. — [email protected] (Web Info).