' Omicidio di Serena Mollicone ricorda quello di Vannini'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) É prevista per il 12 luglio la sentenza del processo di appello per la morte di, la ragazza trovata priva di vita ad Arce, centro in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001. I giudici di secondo grado di Roma saranno chiamati a decidere sulle richieste avanzate dalla Procura Generale e che ribaltano parzialmente il verdetto di primo, grado quando i cinque imputati furono tutti assolti. In particolare l'accusa, così come emerso nelle scorse settimane dopo il deposito delle conclusioni della requisitoria, ha chiesto una condanna a 24 anni di carcere per l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, 22 anni per la moglie Anna Maria e per il figlio Marco. Il pg ha, invece, chiesto di confermare l'assoluzione per il militare dell'Arma, Vincenzo Quatrale e una condanna a 4 anni per favoreggiamento per l'altro carabiniere, Francesco Suprano.