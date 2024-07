Omicidio Bozzoli Cassazione conferma ergastolo per nipote Giacomo ma lui è in fuga | lo zio ucciso e buttato nel forno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Per l'di Mariolahato la condanna all'al. Quest'ultimo uccise lo zio e lo gettò neldell'azienda. Peccato però che sia irreperibile. Per nove anni è rimasto libero in attesa del grande giorno, quello della sentenza definitiva. I mi .