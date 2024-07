Occupazioni abusive Sono perplesso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) "L’emergenza abitativa è stata al centro del dibattito politico di questa ultima tornata elettorale amministrativa tuttavia nessuno ha proposto nel suo programma come soluzione ‘l’occupazione abusiva di alloggi’ pertanto affermare che ‘chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno’ mi lasciae non solo politicamente". Lo afferma il consigliere provinciale di Forza Italia, Roberto Sbragia, inserendosi nel dibattito pubblico relativo all’elezione in Europa di Ilaria Salis con Avs e al suo passato da militante dei movimenti per la casa con relativi strascichi giudiziari per le occupazione di alcuni immobili del patrimonio pubblico milanese. "Giusto per ricordarlo - aggiunge Sbragia - l’Italia è una Repubblica Parlamentare e la certezza del diritto è un principio basilare che non può essere sottomesso a nessuna protesta politica.