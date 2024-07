Non sono finito! | Pogba fa chiarezza e tira in ballo il contratto con la Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) “molto contento di sentire l’amore della gente,venuto a vedere la partita della Francia, ho visto i tifosi, ho sentito un amore grande, questo mi ha fatto molto piacere perchélontano dai campi da un po’, sentire la gente cantare il mio nome, fa piacere“. Paulfa il pieno di good vibes in mezzo alla sua gente dopo la squalifica per doping. Il calciatore francese fa il punto sulla sua attuale situazione ai microfoni di “Sky Sport” facendosu alcuni punti fondamentali legati alla squalifica e alla sua condizione di calciatore.è ancora un calciatore? In riferimento a un’intervista pubblicata qualche giorno fa, nella quale si definiva ormai ‘’, Paulha chiarito: “se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro significa che non è così, perché io mi sento ancora calciatore.