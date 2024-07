Non abbiamo tempo da perdere con chi ci trasforma in una macchietta dice Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Pubblichiamo la lettera aperta diai dirigenti del suo partito in risposta alla inchiesta giornalistica di Fanpage sui comportamenti omofobi, antisemiti e razzisti dei militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Carissimi dirigenti di Fratelli d’Italia, come moltissimi di voi sono arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato. L’ho detto e ripetuto decine di volte, ma casomai ce ne fosse bisogno lo ripeto: non c’è spazio, in Fratelli d’Italia, per posizioni razziste o antisemite, come non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del ’900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore.