Nancy Pelosi | Legittimo interrogarsi sulla salute di Biden

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) L'ex speaker della Camera,, ha affermato su MSNBC che è "" porsi domandedi Joe, così come su quella di entrambi i candidati., ottantaquattrenne, ha spiegato di non aver parlato con il presidente dal dibattito, riconoscendo cheha avuto "una cattiva serata". Tuttavia, ha sottolineato chepossiede "una visione, conoscenza, buon senso e pensa in modo strategico", ricordando l'importanza delle elezioni in arrivo. .