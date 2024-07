MotoGP | Alex Rins non correrà nel GP di Germania al Sachsenring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo la rovinosa caduta alla partenza del GP di Assen in Olanda,e la Yamaha hanno reso noto che il pilota spagnolo non sarà al via del GP diche si terrà sul tradizionale circuito del. Il classe 1995 ha infatti riportato dell fratture – non scomposte – al polso venendo operato per migliorare lo stato di salute del centauro, che però non sarà a disposizione della sua scuderia per questa prova del Motomondiale 2024. I tempi di recupero, in considerazione del fatto cheaveva già programmata un’operazione al corpo, ma nella regione della gamba, sono stabiliti in circa un mese: questo gli consentirà quindi, se tutto dovesse andare come da programma, di essere pienamente in sella alla sua moto per il GP di Silverstone, in Gran Bretagna, fissato per la prima settimana di agosto.