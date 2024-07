MotoGP Aleix Espargarò sarà il nuovo collaudatore della Honda dal 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024), dopo aver annunciato il ritiro dallaa fine stagione, si appresta a vivere una nuova avventura comea partire dal. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha firmato con HRC per unirsi al tedesco Stefan Bradl nel ruolo di test rider, con l’obiettivo di aiutare la casa giapponese nello sviluppoRC213V. “Con quasi 250 partenze nella classe regina, il 34enne porta con sé una vasta esperienza oltre ad un palmares da 3 vittorie e oltre 1300 punti in. Si unirà a Stefan Bradl nel continuare lo sviluppoRC213V“, l’annuncio. “Sono molto entusiasta di iniziare uncapitolomia carriera! Onorato di unirmi all’HRC come test rider e team player! Farò del mio meglio per aiutarli a tornare in vetta“, il commento del catalano tramite un post su Instagram.