Morgan assolto per il giudice non diffamò Bugo a Sanremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildel Tribunale di Imperia Marta Bossi ha"perchè il fatto non sussiste" Marco Castoldi, in arte, a processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte, per quanto avvenuto al Festival didel 2020.erano in gara con la canzone "Sincero" ma vennero squalificati quando l'ex Bluvertigo modificò, nel corso dell'esibizione, il testo. La vicenda finì in tribunale dopo la denuncia diche, oltre ad essere stato squalificato, si era sentito diffamato dalle dichiarazioni di. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi. "Oggi non è la mia vittoria ma quella dell'impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre".