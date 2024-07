Molestate da due stranieri Uno chiede il patteggiamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Si erano conosciuti per caso, vicino alla stazione. Approfittando della bella giornata d’estate – era l’agosto del 2022 – avevano così deciso di fare insieme una passeggiata nel parco. Uno dei due sconosciuti, però, aveva iniziato ad allungare le mani nei confronti delle presunte vittime, due amiche all’epoca 17enni. Pesanti avances sessuali a seguito delle quali le ragazze, spaventate, erano scappate. Per la tentata violenza sessuale è finito a processo uno straniero di 35 anni domiciliato a Modena che, attraverso i propri legali, gli avvocati Maria Rita Minnucci e Michelangelo Giugni ha chiesto di patteggiare la pena a due anni. La prima udienza si era svolta ad aprile e il giudice aveva accolto la richiesta dicondizionandola ad un percorso, per l’imputato, in un centro per uomini violenti.