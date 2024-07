Molesta e pedina studentessa col gps | indagato 83enne

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 2 luglio 2024) Hato eto a lungo la sua vicina di casa, unauniversitaria ventenne che alla fine lo ha denunciato alla polizia. Per questo a un anziano di 83 anni è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.L'uomo, a quanto pare un ex informatico, "aveva in.