Minturno Libri sulla cresta dell’onda nuovo appuntamento con Chiara Valerio con Chi dice e chi tace

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 2 luglio 2024)– E’ tutto pronto per il secondodella XXXI stagione “” che vedrà protagonista una delle finaliste della LXXVIII edizione del “Premio Strega” la scrittrice. Il prossimo 17 luglio a Scauri in via Porto Scauritano, Scogliera Monte d’Oro, al centro dell’incontro ci sarà proprio il libro finalista del L'articolo/ “”,concon “Chie chi” Temporeale Quotidiano. .