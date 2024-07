Mercoledì 3 luglio Angelica Lubian pubblica il nuovo singolo A SÉ STANTE

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 2 luglio 2024)luglio 2024 ANGELICAilSÉ, un’interpretazione fresca che abbraccia l’unicità in contrapposizione al conformismo. Racconta Angelica: «Ho fatto un sogno in cui Freud sognava Jung che sognava di mangiare frico e polenta mentre St. Vincent faceva il dito a Thom Yorke. Poi c’era Kate Bush che cercava un dente per terra e Stanis La Rochelle che guardava i lavori in corso stile umarell. Ho dovuto scrivere questa canzone!» La protagonista del brano, tra marce imperiali e code di paglia, ci porta in un viaggio attraverso ceretta, shopping, shampoo, piega e ristorante, dove la superficialità e i beni materiali sono l’unica cosa che conta. Con frasi provocatorie come “si sa che fai presto a montarti la testa purché non sia Ikea”, Lubian sottolinea con ironia l’assurdità di certi atteggiamenti snob e arroganti che possono appartenere a qualsiasi persona, indipendentemente dal genere.