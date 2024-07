Meloni arrabbiata scrive ai vertici FdI dopo l’inchiesta di Fanpage | Abbiamo già fatto i conti col Ventennio | fuori chi vuol farci tornare indietro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiauna lunga lettera ai dirigenti di Fratelli d’Italiala diffusione da parte didella seconda puntata delsu Gioventù Nazionale. «Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e nontempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia Fratelli d’Italia e quali siano le grandi sfide storiche della nostra epoca. Non ho e nontempo da perdere con chi, o con chi ci trasforma in una macchietta. Non ho e nontempo da perdere con chi, inconsapevolmente o meno, diventa uno strumento nelle mani dell’avversario», si legge nella nota. Per la premier «chi non è in grado di capirlo, chi non ha compreso questo percorso, chi non è in condizione di tenere il passo, non può far parte di Fratelli d’Italia».