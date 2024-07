Meloni a FdI | via chi ci porta indietro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 17.16 "Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso lata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia FdI e quali siano le grandi sfide. E non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornareo con chi ci trasforma in una macchetta". Lo scrive Giorgia,come presidente di FdI, al partito dopo l'inchiesta di Fanpage. Fuori chi è strumento dell' avversario. No a nostalgici e antisemiti.Abbiamo fatto i conti col ventennio.