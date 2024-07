Marianna prende la licenza media a 93 anni | È il sogno di una vita

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 2 luglio 2024) Non è mai tardi per realizzare i propri sogni, piccoli o grandi che siano. Lo sa benePace, che con i suoi 93, ha ottenuto lacome la studentessa più adulta di tutto il Centro provinciale Istruzione degli Adulti (Cpia) di Benevento. Come raccontato dalla diretta.