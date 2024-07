L’urlo e il volo nel pozzo | l’autopsia rivela com’è morto Vincenzino

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono lesioni polmonari e uno choc emorragico le cause della morte di Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni deceduto giovedì scorso dopo essere caduto in unprofondo 15 metri in contrada Falabia a Palazzolo Acreide. È quanto emerso daldisposta dalla Procura di Siracusa, che indaga per omicidio colposo contro 9 persone, tra (Monrealelive.it) .