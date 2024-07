Lorenzo Roggi nominato nel consiglio direttivo di Federcasa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 –è statoneldi, l’associazione nazionale di categoria con ottantaquattro enti e aziende che gestiscono le abitazioni di edilizia residenziale pubblica. L’aretino porrà al servizio dell’ente una lunga esperienza maturata all’interno di Arezzo Casa di cui dal 2019 ricopre la carica di presidente dopo essere stato vicepresidente dal 2016 al 2019 e sarà ora chiamato anche a portare un contributo nella definizione degli obiettivi della politica abitativa e nello sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo delle case popolari, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale. La nomina diè avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale didove il voto unanime dei presenti ha prima eletto come nuovo presidente Marco Buttieri dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte e poi ilper il triennio 2024-2027.