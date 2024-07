Look trendy e villa sul lago | chi è Giacomo Bozzoli condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Trentanove anni, folti capelli castani tirati indietro e un abbigliamento alla moda: si presenta così, l'uomo irreperibile ein via definitiva per l'omicidio e la distruzione del cadavere di suo zio Mario nel forno della fonderia a Marcheno, in provincia di Brescia, l'8 ottobre 2015. Quando ieri sera i giudici .