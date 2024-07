Lo abbiamo trovato morto Choc dalle ricerche dell’uomo scomparso nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Era uscito di casa domenica mattina per una passeggiata poi, di lui, si erano perse le tracce. Nel primo pomeriggio l’allarme, alle 22 via alle. Purtroppo, ieri sera, le speranze di ritrovarlo in vita sono naufragate: il suo corpo è statodai vigili del fuoco riverso nell’acqua del torrente Bure di Baggio, nelle vicinanze della via Carota e Molina, a Candeglia nel pistoiese. Adesso sta alle forze dell’ordine capire cosa si successo. >> “Basta, c’è un limite a tutto”. La folla sotto l’hotel, Ultimo esce ma gela tutti: cosa è successo Gjon Toma, originario dell’Albania, dov’era nato 65 anni fa, a Scutari, abitava con la famiglia alle Fornaci, in via Giorgio La Pira. A dare l’allarme era stato il figlio Renato sui social con la foto del padre e la descrizione del suo abbigliamento, avvisando anche della sua condizione di persona sofferente di Alzheimer, che poteva generare in lui uno stato di confusione.