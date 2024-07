LIVE Nardi-Etcheverry Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’emergente azzurro sfida la tds n 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match di primo turno ditra Lucae l’argentino Tomas Martin. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’australiano Alexey Popyrin., ventunenne pesarese di origini campane, si presenta a questo appuntamento dopo aver disputato una sfortunata stagione sulla terra battuta partita in salita a causa dell’infortunio patito nel primo turno dell’ATP di Bucarest contro il brasiliano Seyboth Wild. Dal rientro in campo il marchigiano ha ottenuto due sole vittorie all’esordio a Roma ai danni del tedesco Altmaier e nel primo turno dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch contro il belga Goffin.