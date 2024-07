LIVE Musetti-Lestienne Wimbledon 2024 in DIRETTA | tra poco l’esordio dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-ETCHEVERRY LADI BELLUCCI-SHELTON 11:45non rappresenta uno spauracchio per. Il 70° giocatore del mondo virtuale si trova bene sull’erba, ma è veramente troppo leggero per pensare di battere il carrarino, 25° giocatore del mondo. 11:40 Ci siamo! Tra circa 20? scenderanno in campo l’azzurro e il francese. Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno ditra Lorenzoe Constant. Il giocatore di Carrara affronta la terza edizione didella carriera con ritrovata fiducia dopo l’ottima settimana sempre a Londra, ma al Queen’s Club. La finale persa contro Tommy Paul è stata un bagliore dopo tanti mesi di buio per, che già ottimi segnali aveva lanciato sull’erba di Stoccarda la settimana precedente.