LIVE Musetti-Lestienne Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia il match! Esordio comodo per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-ETCHEVERRY LADI BELLUCCI-SHELTON 12:05 Partito il palleggio di riscaldamento, tra 3? si comincia. Giocatori in campo! 11:55 L’anno scorsofece capire che sull’erba sa giocare eccome, quest’anno lo ha confermato! La semifinale di Stoccarda e la finale nel 500 del Queen’s con scalpi del calibro di Alex De Minaur e Jordan Thompson, hanno fatto sì cheritrovasse consapevolezza del suo tennis. 11:50difende i punti del 3° turno ottenuto nel 2023, quando si arrese in due tie-break a Hubert Hurkacz, con un 6-4 di mezzo. Vincendo oggiconfermerebbe il 25° posto, giungendo a -10 punti dalla 24esima posizione. 11:45non rappresenta uno spauracchio per