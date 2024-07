Litorale abusivismo commerciale | a giugno sequestrati oltre 3mila oggetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 -articolinel solo mese di, tra capi di abbigliamento, occhiali da sole, materassini gonfiabili, teli mare, giochi per bambini estica varia. Con l’inizio della stagione estiva sono ripartite sulle attività di controllo e contrasto all’, portate avanti dalla polizia municipale a tutela di consumatori ed operatori economici regolari. Dall’inizio disono stati effettuati 8 servizi specifici sulle spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone che hanno portato al sequestro di 3084, messi in vendita da spresumibilmente sprovvisti della licenza alla vendita itinerante su area pubblica. A partire da questo mese, e fino al 15 settembre, le attività di contrasto saranno ulteriormente implementate grazie al potenziamento del numero di agenti assegnato al distaccamento “” che per la stagione estiva è stato raddoppiato, passando da 6 a 12 unità.