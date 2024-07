L' eliminazione dell' Italia da Euro 2024 è una disfatta sportiva e morale dice il ministro Abodi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) "Ero a Berlino e ho vissuto in presa diretta l'amarezza non di una sconfitta, perché lo sport insegna non solo a vincere ma anche a perdere, ma di una, di una resa incondizionata, non soloma anche", ha detto ilper lo Sport e i Giovani Andreaai microfoni di RTL 102.5, commentato l'a Nazionale azzurra dall'peo. Ilha accusato i giocatori scesi in campo a Berlino contro la Svizzera, di mancanza di ispirazione e l'orgoglio di rappresentanza. Perdunque l'uscita degli Azzurri danon è riconducibile a errori singoli o tattici quanto più all'assenzaa giusta mentalità agonistica. Perè necessario anche creare le giuste condizioni affinchè si crei maggior dialogo con i giovani.