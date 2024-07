Lavori e ’Buon’estate’ | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Due nuove ordinanze della Polizia locale per regolamentare temporaneamente lain occasione degli spettacoli della rassegnache si terranno a Palazzo Buonaccorsi e per consentire il montaggio di un ponteggio edile in via Crescimbeni. In merito aoggi, l’ 11 e il 12 luglio l’accesso alla ztl del centro storico avverrà secondo le seguenti disposizioni: varco uno di via Don Minzoni transito libero dalle 6 alle 20 e quindi ztl attiva (transito controllato) dalle 20 alle ore 6 del giorno successivo eccetto autorizzati, veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli di pubblica utilità, veicoli espressamente autorizzati. Il 4 e 5 luglio sempre varco uno via Don Minzoni, apertura dalle 6 alle 17 e quindi ztl attiva (transito controllato) dalle 17 alle 6 del giorno successivo eccetto autorizzati.