Latina Confeuro | Solidarietà a comunità indiana A lavoro contro il caporalato in agricoltura

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – “Sono passate circa due settimane dalla morte di Satnam Singh (leggi qui), il 31enne indiano deceduto il 19 giugno scorso dopo essere rimasto vittima, nei giorni precedenti, di un terribile incidente sulnella provincia di. Una storia di sfruttamento enero, una tragedia che ha riacceso i fari mediatici sul triste fenomeno del, che però in territorio pontino è allarmante realtà già da diversi anni: un sistema di schiavitù moderna, che coinvolge numerosi lavoratori in nero e su cui la nostra società ha chiuso troppe volte gli occhi.condanna senza “se” e senza “ma” questo sistema e ricorda come più volte – ben prima della morte del povero Satnam Singh – abbia sollecitato le istituzionali locali e nazionali a contrastare ilcon azioni maggiormente incisive e concrete”.