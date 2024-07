L’annuncio del Papa | Acutis sarà canonizzato durante il Giubileo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)proclamato santoil, ma la data è ancora da definire, Carlo, lo studente milanese morto quindicenne di leucemia fulminante, diventato un modello di vita cristiana per tanti giovani fedeli oltre che una sorta di "patrono di internet", beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi. Lo ha indicatoFrancesco nel Concistoro ordinario pubblico svoltosi ieri per il voto su alcune cause di canonizzazione. Il prossimo 20 ottobre, invece, saranno canonizzati Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata, la suora canadese Marie-Leonie Paradis, la suora lucchese Elena Guerra, oltre agli 11 "martiri di Damasco", Emanuele Ruiz e sette compagni dell’Ordine dei Frati Minori, e Francesco, Abdel Mooti e Raffaele Massabki.