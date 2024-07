La Roma deve rifondare senza perdere tempo | il mercato difficile dei Friedkin

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Ildelladei, per ora, è legato a una serie di ipotesi. Nomi che come spesso accade a inizio luglio durano lo spazio di 24 ore, ildi essere buttati nella mischia per vedere l'effetto che fa. Ci sono però alcuni punti fermi, a partire da Daniele De Rossi, .