La moglie inviava video porno ai dipendenti e lui li trattava in modo disumano | denunciata la star internazionale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 2 luglio 2024) Kanye West (ancora una volta) nei guai. Il rapper, cantautore, produttore e stilista americano è stato citato in giudizio da alcunidella sua azienda - Yzy - per alcuni motivi ben specifici. Come riportato dall'Ansa, infatti, il rapper (che ormai si fa chiamare Ye) avrebbe creato un.