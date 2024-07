La Leon mette a contratto le quote giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo i colpi delle ultimissime settimane culminati con l’arrivo a Vimercate dell’attaccante Simone Vassallo, in casaadesso è il momento deida inserire in prima squadra per ottemperare alle regole degli Under. Nel weekend ne sono stati ufficializzati ben tre, uno promosso dalla Juniores Regionale e altri due provenienti da altri club. Fa il salto in prima squadra il centrocampista classe 2005 Mirko Trovato, che dodici mesi fa fu scelto dalla Casatese. Nel novero dei portieri a disposizione di mister Joelson arriva un 2004 dalla Vis Nova, si tratta di Lorenzo Foresti che dopo la prima parte delleli passata all’Atalanta, la doppia annata con gli Allievi dell’Olginatese, nel 2020 è approdato a Giussano. Formazione che ora lascia per trasferirsi alla