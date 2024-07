La Camminata rosa compie 10 anni | arriveremo ovunque

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ una carovana che non si ferma mai quella della prevenzione per le patologie tumorali al seno messa in atto dal dottor Carlo Iannace. Nonostante le recenti vicende giudiziarie che hanno colpito il già Primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino, il dottore non ha mai allentanto la sua attività volonaria per garantire visite senologiche gratuite non solo in Irpinia, ma in Campania tutta. Di recente con l’associazione Amos Partenio, e tutti i medici che forniscono sempre il loro prezioso operato sul territorio, c’è stata una tappa nel beneventano, a Guardia Sanframondi, mettendo in piedi un pomeriggio dedicato all’importanza della prevenzione e ricco di emozioni. Emozioni che giungono in un momento particolarmente difficile per il dottor Iannace e tutte le volontarie e i volontari che compongono la grande macchinada lui guidata.