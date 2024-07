Karate è un successo lo stage regionale a Porto Recanati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Non ha deluso le aspettative lodiCsen 2024, svolto alla palestra Ballarini-Michelini di, con il patrocinio del Comune. Per quanto riguarda la parte di Kata (forma libera) è stata curata dal tecnico Stefano Quadri del gruppo Santini, mentre quella di Kumite (combattimento agonistico) è stata diretta dal maestro Wilfredo Caveda Garcia della scuola Dojo Kyu Shin-Tarulli. Alla manifestazione hanno partecipato tantissimi atleti delle varie scuole marchigiane, a dimostrazione della continua crescita del settoreCsen nelle Marche. A dirsi soddisfatti per l’organizzazione e per la riuscita dellosono stati il maestro Giuseppe Lambertucci, responsabile settoreCsen Marche, e il maestro Fabrizio Tarulli, responsabile ufficiali di gara Csen Marche.