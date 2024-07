Italia-Svizzera? Ha fatto godere solo la Rai | cos' è successo mentre gli azzurri crollavano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”) Calcisticamente parlandoè stata una Caporetto che certamente non ha giovato alla reputazione del nostro calcio. A soffrire per la Nazionale c'erano 10.692.000 spettatori pari al 64.3% della platea televisiva, praticamente dueni su tre con la tv accesa. L'effetto sulla concorrenza è stato dirompente visto che le altre reti hanno oscillato dallo 0.5 al 6.6% di share. Una forma di sadismo collettivo? Per OmnicomMediaGroup la terribile sconfitta ha attinto ampiamente anche da bacini non propriamente calcistici col target femminile in linea col mostruoso share. Una manna per le casse Rai che ha stravenduto la pubblicità e ha monetizzato pure in termini di indotto con “Notti Europee” su Rai 1 al 21%, per non parlare del Tg1 delle 20 che ha sfondato il tetto del 40% riuscendo a ottimizzare l' evento al meglio ,“Dribbling Europei” su Rai 2 viaggia stabilmente tra il 5 e il 6%.