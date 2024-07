Insediato il nuovo Consiglio comunale di Terranuova Leonardo Ciarponi eletto Presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Nel corso del primodella nuova legislatura, sabato 29 giugno, è statocomedell’Assemblea cittadina. “Sono felice ed onorato di poter rappresentare la massima istituzione cittadina. Ringrazio il mio gruppo consiliare, Insieme per, che ha proposto convintamente il mio nome per la presidenza. Merita parole di apprezzamento anche il voto dei consiglieri di opposizione, che ha permesso la mia elezione all'unanimità: un grazie anche a loro. Voglio essere ildi tutti, e mi metterò fin da subito al lavoro per far sì che l'organo che da oggi rappresento sia nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni. Al tempo stesso, intendo operare per far sì che ilpossa essere quanto più possibile la casa della nostra comunità:è la bellissima città che noi tutti conosciamo anche grazie ai suoi cittadini, al ricco tessuto associazionistico e ad un panorama, quello delle attività economiche, che ha contribuito a farne uno dei primi centri occupazionali della provincia.