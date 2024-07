Inchiesta Fanpage Meloni | In FdI non c’è spazio per antisemitismo e razzismo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 2 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 02 Luglio 2024, 21:10 La commissione Segre ha acquisito i video dell’giornalistica disui militanti di Gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d’Italia. Nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Liliana Segre in collegamento è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta L'articolo: “In FdI non c’èper” proviene da Il Difforme. .