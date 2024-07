Inchiesta Fanpage la commissione Segre acquisisce i filmati su Gioventù Nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Idell'disusaranno acquisiti dalla, che in Senato si occupa di razzismo e antisemitismo. Stando a quanto apprende l'Adnkronos, lo avrebbe stabilito l'ufficio di presidenza della, appena terminato a Palazzo Madama. La richiesta è stato concordato che sia fatta da tutti i gruppi presenti, come proposto da Fratelli d'Italia. L'ufficio di presidenza, che ha visto in video-collegamento, era stato convocato dopo la lettera inviata proprio alla stessa senatrice - che dellaè presidente - dall'ex parlamentare Elio Vito, che chiedeva di acquisire i video dell'giornalistica per "avviare tutte le iniziative che riterrà necessarie ed opportune per contrastare adeguatamente tali manifestazioni evidentemente incompatibili con la nostra Costituzione e con le nostre istituzioni democratiche".