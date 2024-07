In viaggio con oltre 10 kg di cocaina fiutata nell’auto dal cane Barak | arrestato a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Si stava dirigendo verso il nord Italia dopo avere prelevato a Bari10 kg di, ma purtroppo per lui è stato colto in flagrante. Per questo motivo un 58enne di origini albanesi è statodalla polizia di, nel corso della mattinata di lunedì 1° luglio, con l’accusa di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La ricostruzione A seguito di ulteriori approfondimenti, effettuati in tempo reale presso l’Ente Autostrade Spa, gli operatori hanno registrato intorno alle 7.40 l’uscita dall’autostrada A14 della vettura guidata dall’uomo, entrato al casello di Bari Nord. La stessa automobile, intorno alle 8.30, ha attraversato nuovamente il valico per muoversi in direzione nord Italia.